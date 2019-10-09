Aleyna Tilki: Amerika'ya bir sürprizim var

Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrılmıştı. California'da eğitimine devam edecek olan Aleyna Tilki, ABD'den ilk fotoğrafını yayınladı.

"SÜRPRİZİM VAR"

Instagram hesabından paylaşım yapan Aleyna Tilki, fotoğrafa İngilizce olarak, "Merhaba Amerika! Sana büyük bir sürprizim var." notunu ekledi. Tilki'nin bir takipçisi fotoğrafa, "Sürpriz inşallah güzel bir şarkı olur." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Ne yapacağını merakla bekliyorum" ifadelerini kullandı.