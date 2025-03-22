Aleyna Tilki - Cansever düeti geliyor

Pop müziğin genç yıldızı Aleyna Tilki arabesk müziğin önemli isimlerinden Cansever ile düet yapmak istediğini söyledi. Cansever'den de Aleyna Tilki'ye yanıt gecikmedi.

Katıldığı bir programda Cansever'e hayranlığını açıklayan Aleyna Tilki, Cansever ile düet yapmak istediğini ve birlikte bir çalışma yapmayı çok istediğini söyledi

Bu sözlere kayıtsız kalmayan Cansever de sosyal medyadan "Olur mu olur! Canım benim" yazdığı bir paylaşım yapıp Aleyna Tilki’yi etiketledi.

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