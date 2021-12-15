  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla yakalandı: ''Çekmesinler polis çağırırım''

Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla yakalandı: ''Çekmesinler polis çağırırım''

Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla yakalandı: ''Çekmesinler polis çağırırım''

Şarkıcı Aleyna Tilki önceki akşam erkek arkadaşıyla görüntülendi. Tilki, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Arkadaşı ise ''Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım'' diyerek mekan görevlilerini tehdit etti.

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Etiler Da Mario adlı restoranda Yemek yedi. Yaklaşık 3 saat kalan popçu, mekandan bir erkek arkadaşıyla çıktı. Muhabirleri fark eden şarkıcı hemen mekana geri döndü. Tilki’nin arkadaşının, restorandaki görevlileri “Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım” diye tehdit ettiği öğrenildi. Daha sonra genç adamın şoförü, görüntü alınmaması için çıkış kapısının önünde montunu tutup ellerini iki yana açarak gazetecilere engel olmaya çalıştı.

ÇOK ACELEM VAR

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre bu olayın ardından 30 dakika sonra Aleyna Tilki görüntülendi. Gazetecilerin, “Yanınızda bir beyefendiyle mekandan çıkıyordunuz. Sonra geri döndünüz. Beyefendi kimdi?” sorusuna Tilki, “Şu an çok acelem var. Normalde biliyorsunuz sizinle uzun konuşuyorum ama bir yere yetişmem lazım” yanıtını verdi. Ardından şarkıcı, aracına binerek gözden kayboldu.

Şarkıcının arkadaşı ise “Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım” diyerek mekan görevlilerini tehdit etti.

Hürriyet

Etiketler aleyna tilki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsmail Saymaz'dan Bakan Nureddin Nebati'ye canlı yayında zor sorular
Esra Erol'da olay var! 47 yıllık evliliği TikTok bitirdi
Faiz kararına 1 kala; dolar 15 TL'ye, euro 17 TL'ye, altın 850 TL'ye koşuyor!
Türk İHA ve SİHA'ları hayran bıraktı
Burcu Özberk bikinili paylaşımıyla kış günü yazı geri getirdi
ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu
İstanbul'da olay görüntü: ''Lanet olsun AKP'' deyip kendini yerlere attı
NASA, Uzay'da tarih yazdı! Güneş'ten ilk örnek alındı
Torba yasadan Katarlılara kıyak çıktı
Gülben düğün sonrası evden kaçtı