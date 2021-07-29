Aleyna Tilki ile annesinin karşılıklı dansı sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki, sözü ve müziği kendisine ait 'Sır' adını verdiği şarkısını ve video klibinin tanıtım partisinde annesiyle karşılıklı dans etti. O anlar sosyal medyada olay oldu.

Magazin gündeminde düşmeyen Aleyna Tilki yine gündem olmayı başardı. Müzikseverlerle buluşturacağı 'Sır' adlı yeni şarkısı için kır düğünü mizanseninde hazırlanan partide, Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı robot ile evlendi. 21 yaşındaki başarılı Tilki yeni şarkısının klibi için hazırlanan organizasyonu kendi Instagram hesabından canlı yayınla sevenleriyle paylaştı. Düğün formatındaki etkinlikte Tilki'yi annesi Havva Öztel ve kardeşi yalnız bırakmadı. Yaptığı paylaşımlarla kızı kadar gündem olan Havva Öztel kızını bir an olsun yalnız bırakmadı. Öztel kızlarıyla oynayıp kurtlarını döktü. Çoğu takipçi Öztel'e "Aleyna'nın ablası gibisiniz" yorumları yaptı.