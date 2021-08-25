  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Aleyna Tilki isyan etti: Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız

Aleyna Tilki isyan etti: Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız

Aleyna Tilki isyan etti: Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız

Ünlü popçu Aleyna Tilki kardeşi Ayça Tilki hakkında yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Sessizliğini bozan Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kardeşi Ayça Tilki ile ilgili kaleme alınan köşe yazısına sert tepki gösteren Aleyna Tilki, “Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz, sıra kardeşim de mi? Sübyancısınız siz” dedi.

Ayça Tilki’nin popülerlik uğruna ailesi tarafından yönlendirildiğinin savunulduğu, hatta “bu kızımızdan da şöhreti esirgemeyelim” sözlerinin kullanıldığı yazı için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sert ifadeler kullanan popçu, “Gizli sapıksınız, sübyancısınız.” diye yazdı.

“BENİ KÖTÜ RUHUNUZA ALET ETTİNİZ, SIRA KARDEŞİM DE Mİ?”
“Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum.” diyen Aleyna Tilki, şöyle devam etti:

“Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz, sıra kardeşim de mi? Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz. Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz?

Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım.”

Etiketler aleyna tilki mesaj sapık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sabah Türkiye'ye gelip dükkanını açıp akşam Suriye’ye geri dönüyor
Korkunç görüntü: ''İki ayaklı hayvan'', ''dört ayaklı canı'' böyle yaktı
Kabil Havalimanı'nda çatışma! 4 asker hayatını kaybetti
''TofAŞKçılar'' bunu beğendi! Bildiğiniz gibi değil! 180 bin TL'ye satıldı
İstanbul'da 1 milyar TL'lik DogeCoin vurgunu
''Cami bombalayacak'' diye hapse atılmıştı; artık terörle mücadelenin başında
Doğu Perinçek canlı yayında fena gaza geldi
İşten çıkarma sonrası kıdem tazminatında dikkat çeken değişiklik
Şoke eden iddia! ''Cumhurbaşkanlığı korumaları Acun Ilıcalı'yı vuracaktı''
Dolar, Euro ve altın eridi! Piyasalar tepetaklak