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  3. 16 Haziran 2020 16:43

Aleyna Tilki, o iddialara video ile yanıt: Yanındaki sevgilisi mi?

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Bodrum'da tatil yaptığı sırada bir erkekle görüntülenmesi "sevgililer tatilde" dedikodularına yol açmıştı. Aleyna Tilki'den o iddialara yanıt geldi.

Aleyna Tilki, o iddialara video ile yanıt: Yanındaki sevgilisi mi?
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Aleyna Tilki bugün hakkında çıkan haberleri sosyal medya hesabından ti'ye aldı.

Yanındaki kişinin modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş olduğu ve sevgililerin paniklediği yönünde çıkan haberlere sosyal medya hesabından açıklama getirdi.

"SEVGİLİM DEĞİL, ARKADAŞIM"
Aleyna Tilki'nin arkadaşı kendisini Kadir Güneş sanan gazetecileri ti'ye alarak, 'Bugün manşetlere çıkmışız. Ama ismimi yanlış yazmışsınız. Ben Serhat Şen. Aleyna Tilki'nin makyaj artisiti arkadaşıyım' dedi.

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