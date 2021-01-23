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  3. 23 Ocak 2021 15:50

Aleyna Tilki: Oyunculuk dünyanın en ağır işleri arasında

Acun Ilıcalı’nın yılbaşında açtığı dijital platformda yayınlanan “İşte Bu Benim Masalım” isimli dizide başrol oynayan Aleyna Tilki, oyunculuk hakkında yorumlarda bulundu.

Aleyna Tilki: Oyunculuk dünyanın en ağır işleri arasında
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20 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, oyunculuğun dünyanın en ağır işleri arasında olduğunu belirtti. Tilki, son olarak “İşte Bu Benim Masalım” dizisi için İbrahim Tatlıses’in yorumuyla tanınan Selami Şahin imzalı “Yalan” şarkısını seslendirmişti. Aleyna Tilki, kendi izinden giden ve şarkı söyleyen 15 yaşındaki kız kardeşi Ayça Tilki’ye de her zaman destek vereceğini belirtti.

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