Aleyna Tilki: Oyunculuk dünyanın en ağır işleri arasında

20 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, oyunculuğun dünyanın en ağır işleri arasında olduğunu belirtti. Tilki, son olarak “İşte Bu Benim Masalım” dizisi için İbrahim Tatlıses’in yorumuyla tanınan Selami Şahin imzalı “Yalan” şarkısını seslendirmişti. Aleyna Tilki, kendi izinden giden ve şarkı söyleyen 15 yaşındaki kız kardeşi Ayça Tilki’ye de her zaman destek vereceğini belirtti.