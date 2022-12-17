Aleyna Tilki paylaştı, Gülşen mi, Aleyna mı tartışması başladı

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla magazin dünyasında dikkat çeken bir tartışmayı başlattı. Daha önce Gülşen'in de giydiği cesaret sınırlarını zorlayan bir kıyafeti giyen Aleyna Tilki, "Gülşen mi, Aleyna mı" tartışmasını başlattı.

Genç yaşta şöhretin kapılarını açan Aleyna Tilki ses telleri yırtıldığı için bir süreliğine şarkı söyleyemeyeceğini söyledi. Son paylaşımında daha önce Gülşen'in giydiği büstiyer ile poz veren Tilki, "Yakında sürpriz var" dedi.

DAHA ÖNCE GÜLŞEN GİYMİŞTİ

Gülşen'in daha önce konserinde giydiği sadece göğüs uçlarını kapatan siyah büstiyerden giyerek kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, verdiği cüretkar pozunu 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak yakında bir sürpriz yapacağını duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Aleyna Tilki (@aleynatilkiofficial)'in paylaştığı bir gönderi

SES TELLERİ YIRTILDIĞI İÇİN KONSER VERMEYECEK

Aktif olarak kullandığı sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan genç şarkıcı, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" sözlerini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak bu kez de isim vermeden tepki göstererek "Sahnelerimi elimden alan kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin" diyerek gözdağı verdi.