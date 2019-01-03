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  3. 03 Ocak 2019 22:43

Aleyna Tilki ve annesi herkesi şaşırtıyor

Aleyna Tilki sosyal medyadan annesiyle birlikte paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki ve annesi herkesi şaşırtıyor
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Aleyna Tilki'nin en büyük destekçisi olan annesi Havva Öztel, Instagram paylaşımlarıyla herkesi şaşırtıyor. Tilki'nin annesini görenler şoke oluyor.

Aleyna Tilki, yeni yılı ailesiyle birlikte Amsterdam'da karşıladı.

19 yaşındaki Aleyna Tilki, burada annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki'yle 5 gün kalarak, hem iş hem de tatil yapacak.

Genç şarkıcı, annesinden boşanan babasını ise götürmedi. Baba Tilki Türkiye'de kaldı.

Her yaptığı, söylediği ve giydiği olay olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Instagram'daki paylaşımlarını görenler ''Annesi değil ablası gibi görünüyor'' diyor.

Kızının en büyük destekçisi olan ve yanından ayrılmayan Havva Öztel, geçen zaman içinde giderek güzelleşti.

Havva Öztel, kamuoyunun önüne ilk geldiğinde kızının yaşı küçük olmasına rağmen gece kulüplerinde sahneye çıkmasına izin verdiği için olumsuz eleştiriler almıştı.

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