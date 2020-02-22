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  3. 22 Şubat 2020 12:16

Aleyna Tilki'den Atakan Kayalar'a cevap

Türkiye’nin konuştuğu çocuk Atakan Kayalar’ın Aleyna Tilki’ye verdiği cevabı çok konuşulmuştu. Şarkıcı Aleyna Tilki'den Türkiye’nin konuştuğu çocuk Atakan Kayalar'a cevap geldi.

Aleyna Tilki'den Atakan Kayalar'a cevap
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Aleyna Tilki, Instagram hesabından açıklama yaptı.

"Aleyna Tilki dinlemiyorum" diyen Atakan'a "Dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kendini korumalısın minik" karşılığını verdi.

Aleyna Tilki, dün Atakan'la ilgili yaptığı paylaşımda "Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan" ifadelerini kullanmıştı.

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