Aleyna Tilki'den bir garip tweet!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şarkıcı Aleyna Tilki, kişisel Twitter hesabında "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın" paylaşımında bulundu. Altına bazı takipçileri, "Bu cümlenin neresinden bakarsan bak hiçbir anlamı yok" yorumunu yaptı.
Tilki bunun ardından attığı yaptığı paylaşımda ise, "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" diye yazdı.
Nasrettin hocanın tarzı benimkine çok benziyo . İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyo.— Aleyna Tilki (@aleynatilki) February 9, 2021
Canım Nasrettin hocmmm
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol