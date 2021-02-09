Aleyna Tilki'den bir garip tweet!

Şarkıcı Aleyna Tilki, kişisel Twitter hesabında "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın" paylaşımında bulundu. Altına bazı takipçileri, "Bu cümlenin neresinden bakarsan bak hiçbir anlamı yok" yorumunu yaptı.

Tilki bunun ardından attığı yaptığı paylaşımda ise, "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" diye yazdı.