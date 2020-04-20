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  3. 20 Nisan 2020 12:24

Aleyna Tilki'den dikkat çeken itiraf

Kendisine gelen sokağa çıkma yasağının ardından evine kapanan şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı sosyal medya paylaşımında “Ben yıldız olmak istemiyorum. Gökyüzündeki yıldızlar eskiyorlar." dedi.

Aleyna Tilki'den dikkat çeken itiraf
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı, 19 yaşındaki Aleyna Tilki'yi de etkiledi.

Tilki, kimi zaman bir küvet içerisinde çekilmiş fotoğrafını paylaşırken, kimi zaman da farklı bir tweet'iyle takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Tilki yaptığı son paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ben yıldız olmak istemiyorum. Gökyüzündeki yıldızlar eskiyorlar. Ben ben olmak istiyorum. Benim ışığımın genetiği yıldızlarınkinden farklı.”

Sokağa çıkma yasağına takılan genç şarkıcı kendisini şöyle ifade etmişti:

"Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki, bana bir şey olmadı şu an. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi."

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