Aleyna Tilki'den direk dansı

Yaptığı her hareketle adından söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki, direk dansı yaptığı anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

DİREK DANSI YAPTI

Bir reklam filmi için objektiflerin karşısına geçen Aleyna Tilki, direk dansı yaptı. O anları Instagram hesabından sosyal medya takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Tilki, paylaşımıyla büyük ilgi gördü. Tilki'nin paylaşımını takipçileri yorumlarıyla beğendiklerini belli etti.

'PANTOLONLA NELER YAPILABİLECEĞİNİ GÖRECEKLER'

Şarkıcı, "Kendimi ve tarzımı buldum. Reklam filminde izleyiciler, pantolonla neler yapılabileceğini görecek. Sahnede, kliplerimde ve özel hayatımda zaten jean vazgeçilmezim" dedi.

1 MİLYON LİRALIK İDDİA

Genç yaşına rağmen başarılarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, reklam yıldızı oldu. Aleyna Tilki'nin yeni reklam filminden 1 milyon TL aldığı iddia edildi.