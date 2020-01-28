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  3. 28 Ocak 2020 11:53

Aleyna Tilki'den İngilizce şarkı sürprizi

Şarkıcı Aleyna Tilki, Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Genç popçu, ''Bu sene içerisinde İngilizce bir şarkı çıkartacağım'' dedi.

Aleyna Tilki'den İngilizce şarkı sürprizi
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Son dönemin en popüler şarkıcılarından olan ve kariyerini sınır dışına da taşıyan genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Yalnız başına AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan Tilki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hayranlarına müjdeli haberi veren genç popçu, "Bu sene içerisinde İngilizce bir şarkı çıkartacağım. Daha sonrasında da albümü çıkarmayı düşünüyorum. Amerika hazırlıklarımı yapıyorum. Bu ay içerisinde tekrar gideceğim." diye konuştu.

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aleyna tilki
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