Aleyna Tilki'den Reynmen açıklaması

Reynmen lakabıyla tanınan ünlü YouTuber Yusuf Aktaş, yeni şarkısı Ela'nın klibiyle müzik dünyasına damga vurdu. Derdim Olsun şarkısıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Reynmen'in yeni klibi Ela'nın yüklenmesinin üzerinden 24 saat geçmeden 13 milyondan fazla kez izlendi.

Aktaş'ın başarısına ilk eleştiri ise şarkıcı Işın Karaca ve Aleyna Tilki'den geldi.

10 DAKİKADA 1 MİLYON İZLENME

Reynmen'in Derdim Olsun şarkısı 24 saatte 11 milyon kişi tarafından izlenmişti. Ela, 10 dakikada yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşırken, kısa sürede YouTube trend listesinde de ilk sıraya yerleşti. Reynmen'in bir önceki şarkısı Derdim Olsun da toplamda 220 milyondan fazla kez izlendi.

Işın Karaca, Reynmen'in klibinin izlenme oranını Instagram hesabından paylaşarak "Düşünsenize dinlenmeden beğeniliyorsun, piyasa o kadar elinde" demişti.

Reynmen ise kendisini eleştiren Karaca'ya klibin izlenme oranını paylaşarak cevap verdi. Reynmen paylaşımında şunları söylemişti:

"Cahil olmak ne güzel şey, her şeyi biliyorsunuz. Hayır üzülüyorum, inanmış bir de bu söylediğine. Baya İngilizcesini yazıp inandırmış, yazık günah ya Allah'ım esirgesin"



ALEYNA'DAN "ÇOMAR SHOW" PAYLAŞIMI



Instagram hesabından video paylaşan Reynmen, dünya müzik listesinin bir numarasına oturan ilk Türk kendisinin olduğunu söyledi.

Ardından Aleyna Tilki, Nasılsın Aşkta şarkısının dünya müzik listesinin birinci sırasında olduğunu gösteren bir tweeti kendi sayfasında yayınlayarak "Çomar Show" ve "Derine inme çıkamazsın" ifadelerini kullandı.

ALEYNA TİLKİ'DEN AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından Tilki'den açıklama geldi. Tilki açıklamasında şunları söyledi:

"Neden ‘Çomar Show’ deyince Reynmen’e ithafen söylediğimi sandınız ki? Üzüldüm. Sosyal medyada artık çok tıklanıyoruz ve bazı dinamikleri değiştiriyoruz.

Diğer insanlara sosyal medyada böyle bir güç olduğunu gösteriyoruz. Hiçbiriniz inanmak istemese de bu gerçek bir başarıdır. Üstelik başarı tesadüfen ya da öylesine olmaz. Hikayen büyükse, kalbin büyükse yaratıcı da bir o kadar büyük bir başarıyla seni ödüllendirir.

Ben çok tıklandığımda böyle düşündüm. Başarılıları başarmışlar anlar. Tarzlarımız farklı olsa da başarı başarıdır. Hiç laf etmeyin."