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  3. 05 Mart 2020 18:51

Aleyna Tilki'den 'Yalan' eleştirilerine yanıt

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, 27 Şubat'ta merakla beklenen "Yalan" adlı şarkısını yayınladı. Ancak Tilki, bu kez umduğunu bulamadı.

Aleyna Tilki'den 'Yalan' eleştirilerine yanıt
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Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre şarkısına gelen eleştirilere yanıt veren Tilki, "Bir sürü yorum var. Herkes görmek istediğini görür. Bu şarkım diğerleri kadar ilk çıktığı anda fazla izlenmedi.

Klibin durdurulacağı haberi doğru değil. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Benim şarkılarım ilk çıktığında biraz tepki çekebiliyor. Benim amacım bu şarkımda bu sefer herkesin zevklerini değil; zevklerini beğendiğim insanların benim zevklerimi anlayabilmesiydi.

Ben hayatımda en detaylı, en özenilmiş, içi dolu yorumları bu şarkıda aldım ve çok şaşırdım. Çok kaliteli bir kitle. Genele hitap eden bir klip çekmedim. Genelin yaptığı yorumları da açıkçası çok dikkate almıyorum..." şeklinde konuştu.
 

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