Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kendisine gelen çirkin mesajı ifşa etti

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından kendisine gelen hakaret içerikli mesajı ifşa etti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığıyla magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekerken annesi de zaman zaman gündeme geliyor.

Son olarak kızlarıyla Dubai'ye giden ve iddialı bikinili pozlarını paylaşan Havva Öztel sosyal medyada dikkat çekmişti. Instagram'ı kızından bile aktif kullanan Öztel bu sefer kendisine gelen çirkin bir mesajı ifşa etti.

Bir sosyal medya takipçisi Öztel'e çirkin yorumlarda bulundu. Takipçi hızını alamayıp "Umarım yatalak olursun" bedduasıyla herkesi şoke etti.-

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ise bu mesajı paylaşarak "Bir insan nasıl bu kadar zalim düşüncelere sahip olabilir?" diye sordu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel plajdan sonra çölde! İddialı pozlar

Öztel daha sonra ise "Bunlar kadın katili, bunlar tacizci. Birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor" yorumunda bulundu.