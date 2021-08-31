Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı

Cesur paylaşımlarıyla sık sık tartışma konusu olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şehir şehir gezerken koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel takipçilerine kötü haberi verdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son günlerde önce Karadeniz turu yapmış ardından da Marmaris'e geçmişti.



Yaptığı paylaşımlarla kızını gölgede bırakan Havva Öztel yataktan bir pozunu paylaştı ve kovid olduğunu duyurdu.





Aleyna Tilki'nin annesi paylaşımında "Hayat eve sığdı. Bugün 8. günüm iyiyim iyi. Sayılı gün çabuk geçer" dedi.