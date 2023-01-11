Aleyna Tilki'nin doktorundan açıklama: Bir daha şarkı söyleyemeyecek mi?

"Ses teli felç oldu" denilen Aleyna Tilki'nin bir daha şarkı söyleyip söyleyemeyeceği konusunda doktorundan açıklama geldi.

Sahne performansıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıklamıştı. Ortaya bir iddia attıldı. İddiaya göre Aleyna Tilki'nin "Sesi felç oldu" denildi. Ünlü şarkıcının hayranları birdaha şarkı söyleyemeyecek mi diye endişelenirken, doktorundan açıklama geldi.

ALEYNA VİDEODA HİÇ KONUŞMADI

Yapılan açıklamada doktor videolu bir mesaj yayınladı. Çekilen video sırasında Aleyna Tilki'nin hiç konuşmaması dikkat çekti. Açıklama şöyle: "Bugün bazı mecralarda Aleyna Tilki ile ilgili çıkan ‘Ameliyat olabilir… Ses teli felç oldu!’ haberleri asılsızdır. Doktor İlter Denizoğlu Tilki'nin durumuyla ilgili videolu açıklama yaptı.