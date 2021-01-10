Aleyna Tilki'nin ''kelepçeli'' paylaşı olay oldu

İşte Bu Benim Masalım dizisinde Cemal Can Canseven ile başrolleri paylaşan Aleyna Tilki son paylaşımıyla olay oldu.

Dizi setinden kelepçeli bir paylaşım yapan Aleyna Tilki sosyal medyanın gündemindeydi. Süper mini okul eteğiyle de dikkatlerden kaçmayan Tilki'ye yorum yağdı.

Tilki'nin paylaşımına anne Havva Öztel ise "Ay rolde bile kötü içim gitti kızım ağlarım ki ben" yorumunu yaptı.