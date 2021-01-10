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  3. 10 Ocak 2021 21:39

Aleyna Tilki'nin ''kelepçeli'' paylaşı olay oldu

Exxen’de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım'da başrolde yer alan Aleyna Tilki, dizi setinden kelepçeli paylaşım yaptı. Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Aleyna Tilki'nin ''kelepçeli'' paylaşı olay oldu
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İşte Bu Benim Masalım dizisinde Cemal Can Canseven ile başrolleri paylaşan Aleyna Tilki son paylaşımıyla olay oldu.

Dizi setinden kelepçeli bir paylaşım yapan Aleyna Tilki sosyal medyanın gündemindeydi. Süper mini okul eteğiyle de dikkatlerden kaçmayan Tilki'ye yorum yağdı.

Tilki'nin paylaşımına anne Havva Öztel ise "Ay rolde bile kötü içim gitti kızım ağlarım ki ben" yorumunu yaptı.

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