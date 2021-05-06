Aleyna Tilki'nin ''koronavirüs'' soruşturmasında karar çıktı

Şarkıcı Aleyna Tilki hakkında ''İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor'' sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Bir kişi, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" şeklindeki sözleri nedeniyle Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etmişti. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından Aleyna Tilki hakkında 'Halk arasında korku ve paniğe neden olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, 9 Ocak 2021 günü bir televizyon kanalının magazin programında, gazetecilerin soruları üzerine "İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" diyen Tilki hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Tilki'nin sözlerinin suç unsuru oluşturabilecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.