Aleyna Tilki'nin okul pozu sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi.

Geride bıraktığımız yaz aylarını son derece verimli bir şekilde geçiren ve yaptığı şarkıların yanında reklam kampanyalarında da yer alan Tilki, bu çekimlerden biri sırasında verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Tilki öğrencilere okulların açılmasına kısa bir süre kaldığını duyurdu.

İşte Aleyna Tilki’nin; “Okulların açılmasına az kaldııı” notuyla paylaştığı o görüntü:

Tilki bu paylaşımı yapar yapmaz hayranlarından yorum ve beğeni yağdı. Pek çok takipçisi Tilki'ye "okulları neden hatırlatıyorsun, bu ne biçim okul kostümü" gibi yorumlar yaptı.