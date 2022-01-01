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  3. Aleyna Tilki’nin ''sapığı'' kameraya yakalandı

Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin sahne aldığı sırada evine girmeye çalışan saplantılı “hayran” Muhammed E. A. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Şahsın eve girmeye çalıştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Son günlerde aşk hayatıyla gündeme gelen Aleyna Tilki geçtiğimiz akşam hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı. Bir hayranı Aleyna Tilki konserdeyken çitlerden atladı, evinin kapısına dayandı. Ünlü şarkıcının ailesi takıntılı hayranı kapıda görünce büyük şok yaşadı, güvenliği çağırdı.

Konserden sonra olayı öğrenen Aleyna Tilki, takıntılı hayranından şikayetçi oldu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan şarkıcı; ‘Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur!! En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı…’ ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kimliği tespit edilen şüpheli Muhammed E. A. (24) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMERALARDA

Tilki’nin evine giren şahsın eve giriş anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Muhammed E.A.’nın çitlerden atladığı görülüyor.

Etiketler aleyna tilki sapık saplantılı hayran kamera video
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