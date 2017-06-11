Aleyna Tilki'nin şarkısı, YouTube'dan kaldırıldı

Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın yaklaşık 290 milyon izlenmeye sahip olan "Cevapsız Çınlama" adlı parçası, YouTube'dan "telif hakkı" nedeniyle kaldırıldı.

Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki, durumun bir yanlışlıktan dolayı yaşandığını ve gerçek bir telif hakkı olmadığını duyurdu.

Emrah Karaduman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar Aleyna'nın telif attığı bir durum yok,beraber gülüyoruz,youtube'un bir açığı olsa gerek,yarın ola hayrola" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Aleyna Tilki de, "Ben niye kendime telif hakkı koyayım. Aleyna Tilki tarafından telif hakkı yemiş video. Kendi kendime telif atmayacağıma göre.. Sahte kimliğimle,iznim olmadığını söylemişler." mesajını paylaştı.