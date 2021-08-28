Aleyna Tilki'nin sosyal medya oyunu ortaya çıktı

Ünlü popçu Aleyna Tilki sosyal medyada kendisi adına birçok fan sayfası açtırdı.

Sosyal medya hastalığına yakalanan ünlüler, daha çok beğeni almak için bot (sahte) hesaplar satın almaya devam ediyor. Bu isimlere son olarak Aleyna Tilki eklendi.

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi olan genç şarkıcının, aldığı beğeni ve videolarının izlenme sayısı ise bu durumu gözler önüne serdi. Tilki'nin yeni şarkısını tanıttığı fotoğrafı bile 20 günde 46 bin beğeni de kalınca genç popçu, harekete geçti.

Dijital ordu kurmak için kolları sıvayan Aleyna Tilki, sosyal medyada kendisi adına birçok fan sayfası açtırdı. Bu hesaplar sayesinde fotoğraflarına yorumlar yaptırarak Instagram'da keşfet kısmına düşmesini amaçlayan Tilki'nin kurnazlığı ortaya çıktı.



Aleyna'nın fotoğraflarına fazla yorum gelmeyince sahte hesaplardan arka arkaya emojili yorumlar yapıldı. Bir hesaptan bir fotoğrafa onlarca yorum yapılması dikkat çekti. Sosyal medyada kendisini popüler göstermek isteyen 21 yaşındaki şarkıcı "ALEYNA tam TİLKİ" dedirtti!

Kaynak: Takvim