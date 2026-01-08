Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği alınan şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Aleyna Tilki'nin biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucunda test sonucu pozitif çıktı.

Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay oyuncu İrem Sak ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile birlikte gözaltına alınmıştı. Ünlüler Adli Tıp Kurumunca alınan biyolojik örneklerin ardından serbest bırakılmıştı.

İrem Sak ve Danla Bilic'in uyuşturucu test sonucu negatif çıkmıştı.

