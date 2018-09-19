Aleyna Tilki'ye icra şoku !

Aleyna Tilki'nin babası Mehmet Tilki'nin kredi borçları nedeniyle evine icra takibi başlatıldı.

Milliyet'ten Akif Taş'ın haberine göre, Mehmet Tilki'nin 2015 yılından kalan 15 bin TL borcu, faiziyle birlikte 25 bin TL'ye yükseldi. İlerleyen günlerde haciz memurlarının, icra için Mehmet Tilki'nin evine gideceği öğrenildi.

'BABASI İLE UZUN SÜREDİR GÖRÜŞMÜYOR' İDDİASI

Alınan bilgiye göre; boşanma sürecinin ardından Aleyna Tilki, babası ile uzun süredir görüşmüyor. Geçtiğimiz mart ayında Aleyna Tilki, yurtdışı konserine götürmek için babasına business class uçak bileti almış, ancak daha sonra bu bileti ekonomi sınıfına çevirmişti.

18 yaşındaki popçunun annesi Havva Öztel ile babası Mehmet Tilki, geçtiğimiz ocak ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.