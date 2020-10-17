''Alfa erkeği''ni buldu! Nesrin Cavadzade evleniyor

Geçtiğimiz günlerde Yasak Elma dizisinden rol arkadaşı Nesrin Cavadzade ile dans videosu çok konuşulan Talat Bulut, evlilik haberi verdi.



"GÜZEL KADINLA DANS EDİLİR"

Habertürk'ün haberine göre; muhabirlerin dans görüntülerini sorması üzerine Bulut, "Güzel kadınla güzel dans edilir. Darısı eşinin başına, artık düğününde halay çekerim" diye yanıt verdi.



"GERİSİNİ SİZ BULUN"

Gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen konuyla ilgili bir şey söylemeyen Bulut, "Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun" diyerek uzaklaştı.

"ALFA ERKEĞİ VAR DI DA BİZ Mİ SEVMEDİK?"

Geçtiğimiz aylarda objektiflere takılan Nesrin Cavadzade, dikkat çeken bir açıklamaya imza atmıştı. 38 yaşındaki oyuncu, İbrahim Tatlıses'in dediği gibi; 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık kardeşim?' Ben de 'Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?' diyorum. Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş" ifadelerini kullanmıştı