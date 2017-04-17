Ali Ağaoğlu referandum iddiasını kaybetti

Ali Ağaoğlu Hürriyet gazetesinden Cengiz Semercioğlu'na, 26 kişiyle referandum için iddiaya girdiğini söylemişti.

Ali Ağaoğlu, referandumda yüzde 65 evet çıkacağını, çıkmaması durumunda iddiaya girdiği 26 kişiye iç çamaşırından çorabına kadar Tom Ford marka takım elbise alacağını belirtmişti.

Referandum sonuçları yüzde 65 Evet çıkmadı. Evet oyları yüzde 51 oranında çıktı.

Bu durumda iddiayı kaybeden Ali Ağaoğlu'nun cebinden 550 bin lira çıkacak.

Küçük bir not: Tom Ford'da bir takım elbise 4-5 bin euro civarı.

Ali Ağaoğlu referandum için iddiaya girdi



