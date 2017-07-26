Ali Ağaoğlu yine yaptı yapacağını !

Ünlü iş adamı Ali Ağoğlu, verdiği röportajda yine kadınları aşağılayan yorumlarda bulundu. Ağaoğlu, "Tatilde olmazsa olmazım kadınlar." dedi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu tatil için gittiği Bodrum'da MAG objektiflerinin karşısına geçti. Ağaoğlu tatilde olmazsa olmazları arasında kadınları da sayarak ilginç bir açıklamaya daha imza attı.

"KIZLAR OLMAZSA OLMAZ"

Ali Ağaoğlu tatil için olmaz olmazım dediği sözleri şöyle dile getirdi: "Çok valiz taşımıyorum, gittiğim her yerde zaten valizim var. Yanımda kızlar olmazsa olmaz tabii ki…"