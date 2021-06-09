Ali Atay'dan Leyla ile Mecnun paylaşımı

Oyuncu ve yönetmen Ali Atay, sosyal medya hesabından yeniden çekilen Leyla ile Mecnun dizisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Oyuncu ve yönetmen Ali Atay, yeniden çekilen Leyla ile Mecnun dizisine ilişkin paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşan Atay, ''Fiko’m mecnuna yetişti. #LeylaileMecnunEXXENde #leylailemecnunyeniden'' ifadelerini kullandı. Atay'ın paylaştığı fotoğraf şöyle: