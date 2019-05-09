Ali İhsan Yavuz, Şahan Gökbakar'ı kilosuyla vurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medyada espri konusu olan "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" sözlerini taklit eden komedyen Şahan Gökbakar'a yanıt verdi.

"Her şey çok güzel olacak" göndermesi yapan Şahan Gökbakar, Ali İhsan Yavuz'un söylediği iddia edilen "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" sözlerini taklit ederek sosyal medya hesabından paylaştı.

"DİYETE DE DİKKAT ETMEK ŞART TABİ"

Ali İhsan Yavuz, komedyen Gökbakar'a Twitter hesabından "Taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabii..." sözleriyle yanıt verdi.

GÖKBAKAR'DAN JET YANIT

Yavuz'un diyet mesajına cevap veren Gökbakar, "Diyetimde şu sıralar tam kanunsuzluk hakim Ali İhsan bey. Niyetimiz bozuk olmasın, en önemlisi o" dedi. Göbakar ayrıca Yavuz'un espriye açık bir siyasetçi olmasını da tebrik etti.