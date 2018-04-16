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  3. 16 Nisan 2018 17:32

Ali Özbir'den o yoruma sert yanıt

Sosyal medyayuı aktif kullanan Esra Erol'un eşi Ali Özbir, takipçilerinden gelen o yoruma böyle tepki gösterdi.

Ali Özbir'den o yoruma sert yanıt
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Sosyal medyayı aktif kullanan Esra Erol'un eşi Ali Özbir, takipçilerden gelen eleştirilere sert cevap verdi.

Esra Erol'da programında Leyla Atay'ın avukatlığını yapan Tuğçe Nermin Türk, sosyal medya hesabı Instagram'dan kendisine gelen güzel mesajlar için teşekkür eden bir yazılı fotoğraf paylaştı. Bunun üzerine bir takipçinin yaptığı yorum Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i kızdırdı. Esra Erol'la ilgili imalı bir yoruma Ali Özbir, "Neyi biliyorsun kızım ispat etmessen şerefsizsin" yazarak karşılık verdi. İşte o mesajlar...

esra erol , ali özbir
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