Alişan çabuk unuttu... İşte yeni aşkı !

Yeni başlayacak olan Dostlar Mahallesi dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşadığı konuşulan Alişan, sosyal medyadaki hareketiyle aşkını itiraf etti.

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan şarkıcı Alişan ve oyuncu sevgilisi Buse Varol, sonunda aşklarını sosyal medyadan ilan etti. İkili Kanal D ekranlarında başlayacak olan Dostlar mahallesi dizisinde rol alacak.

KALP EMOJİSİ DİKKATLİ TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI



Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, aşklarını sosyal medyadan ilan etti. Buse Varol, Instagram'dan bir fotoğrafını paylaştı. Varol, paylaşımına "Rüzgâr esti üstüme üstüme of! Seni vurdu yüzüme yüzüme of!" notunu düştü. Alişan da sevgilisi Buse Varol'un bu paylaşımına kalp emojisi koyarak karşılık verdi.



İşte aşk itirafının belgesi:



BUSE VAROL KİMDİR?



Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi vardır. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçmiştir.



Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırmıştır. Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavidir.