Alişan: ''Erdoğan'ı seviyorum. Bana 'saray soytarısı', 'yalaka' dediler''

Ünlü türkücü Alişan, Kanal D ekranlarında yayından Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Her yaptığı hareketi sosyal medyada olay olan Alişan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gittiğimden beri bir takım insanlar bizi 'Sanatçı değil bunlar saray soytarısı, yalakalar, Cumhurbaşkanı yanlısı' gibi şeyler yazdılar." dedi.

2. Sayfa programında kendisini eleştirenler hakkında açıklama yapan Alişan, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gittiğimden beri bir takım insanlar bizi 'Sanatçı değil bunlar saray soytarısı, yalakalar, Cumhurbaşkanı yanlısı' gibi şeyler yazdılar. Devletinin, milletinin, cumhurbaşkanının yanında olan insanı eleştiren bir grup insan var. tabi ki de herkesi mutlu edemezsin ama ben bunu defalarca anlatmama rağmen anlamıyorlar.

Herkes kendinden meshuldür. Ama ben cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim için bugüne kadar tek bir şey istememişdir. Telefon açıp da 'Başıma bir şey geldi, bir televizyon program yapmak istiyorum, konser yapmak istiyorum' gibi tek bir şey dememişimdir. Bunu da açık yüreklilikle söyleyeyim AK Parti iktidarı bu sene 17'inci ya da 18'inci senesi, bu sene içinde 20 tane belediye konseri yapmadım. Eskiden daha fazla konsere gidiyordum.

Allah yardım ediyor ondan bir yerlere geldim. Ama insanların gözünde sanki biz daha fazla işve para kazanmak için yalakalık yapıyormuşuz gibi. Belki yakınlarda böyle insanlar vardır ama beni aynı kefeye koymaları üzüyor. Çünkü ben cumhurbaşkanını cani gönülden seviyorum. Bundan sonra da yanında olacağım."

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