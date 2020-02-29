Alişan isyan etti: Neredeyse üzerlerine kurşun atacaklar

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağını açıklamasının ardından mülteciler Avrupa kapısına akın etti. Göçmenleri kabul etmeyen Yunanistan ve Bulgaristan ise sınır kapılarında geniş önlemler aldı. Mültecilere gaz ve ses bombasıyla müdahale edildi. Alişan ise göçmenleri kabul etmeyen ülkelere isyan etti.

ALİŞAN: NEREDEYSE ÜZERLERİNE KURŞUN ATACAK

Sosyal medyada dolaşan iddialarda ise Yunan askerlerin mültecileri darp ettiği ileri sürüldü. Bu konuyla alakalı Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin gaz bombasına maruz kaldığı anların fotoğrafını Instagram'dan paylaşan şarkıcı Alişan şu ifadeleri kullandı:

"Biz yıllardır milyonlara kucak açtık... Koskoca Avrupa, Türkiye'nin insan haklarına daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten İnsancıl Avrupa! Sizin insan kriteriniz ne?

Kapıları bir açtık, avuç kadar insanı içeriye almamak için neredeyse üzerlerine kurşun atacak. Sizin insan kriteriniz sadece kendi ırkınız mı? Sizin dininizden, ırkınızdan, renginizden olmayanlar insan değil mi? Aramızdaki fark bu işte. Biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz ama siz?"

Yüzlerce mülteci Yunanistan sınırına dayandı!

Yunanistan ve Bulgaristan'a ''kapıları açın'' çağrısı