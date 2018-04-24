Advertisement Advertisement
SON DAKİKA
3 PARTİNİN CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ORTAK ADAYI BELLİ OLDU
ERDOĞAN'DAN ABDULLAH GÜL SORUSUNA İLK YANIT: ''DERDİMİZ YOK''
Vatanım Sensin ile ilgili flaş karar
Vatanım Sensin ile ilgili flaş karar
Seçimle ilgili e-Devlet'ten yeni hizmet !
Seçimle ilgili e-Devlet'ten yeni hizmet !
Bu testi bilgisayar hariç kimse çözemedi !
Bu testi bilgisayar hariç kimse çözemedi !
Borcunu kapatana yüzde 20 indirim müjdesi ! Bugün başladı...
Borcunu kapatana yüzde 20 indirim müjdesi ! Bugün başladı...
Bu bir ilk ! Cinsel organ e testis nakli yapıldı
Bu bir ilk ! Cinsel organ e testis nakli yapıldı
Şırnak'tan acı haber: 1 evladımız şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: 1 evladımız şehit oldu
Şok eden olay ! Sevgilisinin cinsel organını makasla kesti !
Şok eden olay ! Sevgilisinin cinsel organını makasla kesti !
Cumhurbaşkanlığı'ndan kredi faizlerine müdahele hazırlığı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kredi faizlerine müdahele hazırlığı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 24 Nisan 2018 13:41

Alişan, Meral Akşener iktidara gelirse Türk vatandaşlığından çıkacak

Şarkıcı Alişan, erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çok dikkat çeken bir açıklamaya imzasını attı.

Alişan, Meral Akşener iktidara gelirse Türk vatandaşlığından çıkacak
A+ A-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, ünlülerin Hatay ziyareti için "İktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" sözlerine şarkıcı Alişan'dan olay olacak bir yanıt geldi.

Akşener'e "İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın" diyerek cevap veren Alişan, "Biz oraya bir partinin kongresine gitmedik. Afrin'de devleti, bayrağı için savaşan, sınırlarımızı terörden temizlemeye çalışan askerlerimize gittik" dedi.

Bir TV programına konuk olan Alişan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ünlülerin Hatay ziyaretine yönelik eleştirilerine çok sert tepki gösterdi.

İşte Alişan'ın o açıklamaları:

"Meral Akşener "Biz iktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi. Bence selam falan vermeyi bırakın. İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın. Suçumuz Türk askerini ziyaret etmek. Bizi Süleyman Demirel çağırdığında da gidiyorduk. Mesut Yılmaz başbakandı. O çağırdığında da gidiyorduk. Ben kaç kere DSP kongresinde konser verdim. Hatta Bülent Ecevit'in aday olduğu ve seçildiği kongrede konser verdim. Böyle bir şey olmadı. Şu anda bir partinin kongresinde konser ver, bittin yani."

 

afrin , alişan , tepki , iyi parti , vatandaşlık , meral akşener , hatay
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM