Alişan'dan ''Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum'' sözlerine cevap

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir kullanıcının attığı "Alişan 'Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' demiş" twiti sonrası, şarkıcı Alişan eleştiri oklarına hedef olmuştu. Alişan iddialara yanıt verdi...

Bir sosyal medya kullanıcısının Alişan hakkında attığı twit neticesinde Twitter geçtiğimiz günlerde şarkıcı Alişan’ı adeta linç etti. İddiaya göre Alişan Ekrem İmamoğlu hakkında 'Ekrem İmamoğlu’nu kabul etmiyorum' dedi.

Alişan sosyal medya kullanıcısının bu iddiaları üzerine kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve hukuk yoluna başvuracağını söyledi: “Birisi bir yalan atıyor ortaya, ama işin daha vahimi ona inanıp da beni itham edenlerin hepsi okumuş ,mürekkep yalayıp yutmuş, son derece zeki!! İnsanlar… Yalana inanmak isteyenler inanmaya devam etsin… Ama hakaret eden herkesle yargı yoluyla hesaplaşacağım.”