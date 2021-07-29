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Alişan'ı kahreden bir acı haber daha

Alişan'ı kahreden bir acı haber daha

Kardeşini kaybeden Alişan'ı kahreden bir haber daha geldi. Alişan’ın kuzeni Ozan Tektaş’ın banyoda düşerek kafasını betona çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta toprağa veren Alişan ikinci kez ölüm haberi ile sarsıldı.

Kardeş acısı ile yanan Alişan şimdi de kuzenini kaybetti.

Sabah'ta yer alan habere göre; bir hafta içinde ikinci kez ölüm şoku ile karşılaşan Alişan’ın kuzeni Ozan Tektaş’ın banyoda düşerek kafasını betona çarpması üzerine vefat etti.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayata veda etmişti.

Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta toprağa veren Alişan ikinci kez ölüm haberi ile sarsıldı.

Kardeş acısı ile yanan Alişan şimdi de kuzenini kaybetti. Gelen son dakika haberine göre; Bir hafta içinde ikinci kez ölüm şoku ile karşılaşan Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş'ın banyoda düşerek kafasını betona çarpması üzerine vefat etti.

 

Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Ozan Tektaş en son kuzeni Selçuk Tektaş'ın cenazes,ne katılmıştı.

Etiketler alişan acı
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