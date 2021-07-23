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  3. Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın'dan ilk açıklama

Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın'dan ilk açıklama

Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın'dan ilk açıklama

Şarkıcı Demet Akalın, yakın dostu Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmayınca eleştirilerin hedefi oldu. Cenaze töreninin olduğu gün sahneye çıktığı iddia edilen Akalın, eleştirilere yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tektaş, 2 gün önce düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğa uğurlanırken acılı ailesi ayakta durmakta güçlük çekti. Alişan'la yakın arkadaş olan Demet Akalın'ın cenaze törenine katılmaması ise dikkatlerden kaçmamıştı.

"2 GÜNDÜR ALİŞAN'IN YANINDAYIM"
Alişan'ın yanına gitmediği ileri sürülen Akalın'ın cenaze günü de Bodrum'da sahneye çıktığı iddia edilmişti. Hakkında peş peşe iddialar ortaya atılan Akalın ise daha fazla dayanamayarak sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından iddialara cevap veren şarkıcı, şunları söyledi: "Ben iki gündür Alişan'ın yanındayım. Beni bu işlerin içine sokmayın! İnsanlar acılı! Sabah mezarlıktaydım, kızının mandalinası babasının üstünde toprağın üstünde!"

"GÖZÜNÜN YAŞI DİNMEYEN AİLEYİ DÜŞÜNEN YOK"
"Ayıptır, günahtır, acı bu acı ya! Magazinlik değil konu ne garipsiniz ayıp. Konuşacak çok şey varda o gözünün yaşı dinmeyen aileyi düşünen yok. İnsan mezarlıkta ne olduğunu anlıyor. Gelen varsa anlardı."

Tepki çeken iddia: Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın konsere mi çıktı?Tepki çeken iddia: Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın konsere mi çıktı?Magazin

 

Etiketler alişan cenaze töreni selçuk tektaş
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