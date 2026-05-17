  3. Alper Kul bu sefer güldürmedi: ''Çok para kazanacaksın dediler, ama battım!''

Güldür Güldür Show'un sevilen ismi Alper Kul, Fatih Altaylı'nın programında tarım işine girip nasıl battığını ilk kez anlattı. Erdek'te ceviz üretimine başlayan ünlü oyuncu, yüksek maliyetler ve Amerika'dan gelen ithal cevizler yüzünden büyük hüsran yaşadığını itiraf etti.

Güldür Güldür Show ile hafızalara kazınan sevilen oyuncu Alper Kul, Balıkesir'in Erdek ilçesinde büyük umutlarla girdiği ceviz üreticiliği işinde yüksek maliyetler ve ithalat engeli nedeniyle battığını açıkladı. 

"Çok Para Kazanacaksın Dediler, Peşinden Gittim"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk olan ünlü oyuncu, peş peşe yaşadığı talihsizlikleri anlatırken çarpıcı bir iflas itirafında bulundu. Altaylı'nın "Tarımda da batmayasın" sözleri üzerine yaşadığı hüsranı paylaşan Kul, "Battım battım. O çok kötü, ceviz üretiyorum. O ara dediler ki çok para kazanacaksın. Ben de hıyar diyenin peşine gittim. Erdek'te her şeyi dört dörtlük yaptık, toprak ve iklim analizleri yapıldı. Ama üreticilik çok pahalı" ifadelerini kullandı.

Tarımdan Vazgeçmedi, Yeni Hedefi Zeytinyağı

İflasın perde arkasını merak eden Altaylı'nın sorusunu yanıtlayan Kul, gübre ve ilaç gibi üretim maliyetlerinin aşırı yüksekliğinden dert yandı. Ünlü oyuncu, "Tam cevizimi satacakken Amerika'dan ithal ceviz geldi" diyerek piyasa şartlarının kendisini nasıl vurduğunu özetledi. Yaşadığı büyük hüsrana rağmen tarım tutkusundan vazgeçmeyen Kul, "Ballarım var, 1500 tane zeytin ağacım var. Zeytinyağı üretmeyi umut ediyorum" sözleriyle yeni hedefini de duyurdu. (Daha az kritik olan ek bağlam ve arka plan bilgileri, editöryal esneklik sağlamak amacıyla piramidin alt kısmına bırakılmıştır.)

