Alper Kul Güldür Güldür Show'dan ayrılık nedenini ilk kez açıkladı

Güldür Güldür Show'a 2024 yılında veda eden Alper Kul, iki yıl aradan sonra Fatih Altaylı'nın programında ayrılığının gerçek nedenini açıkladı. Kul, eşi Aylin Kontente ile aynı sette çalışmanın getirdiği profesyonel çatışmaların ilişkilerini yorduğunu belirterek "Evliliğin selameti için ayrıldım" itirafında bulundu.

Show TV'nin ekran klasiği haline gelen komedi programı Güldür Güldür Show'un kurucu kadrosunda yer alan Alper Kul'un, 2024 yılının Eylül ayında (13. sezon öncesi) projeye aniden veda etmesi izleyicilerde şaşkınlık yaratmıştı. O dönem ayrılık gerekçesini "yeni sinema ve dizi projeleri" olarak açıklayan başarılı oyuncu, aradan geçen iki yılın ardından gerçeği ilk kez paylaştı.

Fatih Altaylı'nın Sorusu Gerçeği Ortaya Çıkardı

 Fatih Altaylı'nın YouTube'da yayınlanan "Pazar Sohbeti" programına konuk olan Alper Kul, son derece samimi açıklamalarda bulundu. Altaylı'nın, "O kadar iyi giden, kurucularından olduğun bir işten niye ayrıldın? Sıkıldın mı, yoruldun mu?" şeklindeki sorusu üzerine Kul, işin arka planındaki ailevi dinamiklere ve set zorluklarına dikkat çekti.

"İş Konusunda Çok Obsesifim, Eşimi Yoruyordum"

Aynı mesleği yapan çiftlerin aynı çalışma ortamını paylaşmasının getirdiği psikolojik zorluklara değinen Kul, kendi kuralcı ve mükemmeliyetçi yapısının eşi Aylin Kontente'yi yorduğunu belirtti. Kul, o süreci şu sözlerle anlattı: "Yoruldum Fatih abi. Aynı mesleği yapmak hem kolay hem zor derler ya, Aylin'le aynı yerde çalışmak... Ben zor bir adamım. İş konusunda çok kuralcıyım, çok obsesifim. Metni birebir ezberlemek istiyorum, şarkıda bile 'doğru ton, doğru nota' diyerek kendimi de karşımdakini de yoruyorum. Aylin ise tam tersi; hayatı daha kolayından ele alıyor, doğaçlamayı daha çok seviyor, daha rahat. Evde bu kuralcılığım tolere ediliyor ama işe, sete taşınınca süreç zorlaşıyordu. Profesyonel alanda çatışabiliyorduk."

"Evliliğin Selameti İçin Karar Aldım"

İş hayatındaki bu profesyonel fikir ayrılıklarının evliliklerine zarar vermemesi için radikal bir adım attığını belirten Alper Kul, sözlerini şöyle noktaladı: "Düşündüm; bu durum hem bizi yıpratıyor hem de set ortamını. Evliliğin selameti için ayrıldım aslında. O yüzden bu kararı aldım, iyi ki de almışım. Bu ayrılık bize çok iyi geldi, evliliğimize çok iyi yansıdı. Çevre selameti için de iyi oldu; set de rahat etti ben de rahat ettim."

