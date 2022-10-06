Altın Kelebek Ödülleri'nden çekilen çekilene! Bir oyuncu daha açıkladı

Altın Kelebek'te ''En İyi Dizi Kadın Oyuncu'' kategorisinde aday gösterilen bir ünlü oyuncu daha törenden çekildiğini açıkladı.

Altın Kelebek Ödülleri'nde aday gösterilen oyuncular, bir bir çekilmeye devam ediyor. Son olarak Vahide Perçin oy sistemi nedeniyle ayrılacağını açıklamıştı. Usta oyuncu Özlem Türkad da yazılı bir açıklama yapıp çekildiğini açıkladı.

Ödül töreni adaletli bulunmadığı için oyuncular bir bir çekiliyor

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Altın Kelebek Töreni bu sene yapılmadan olay oldu. Aralarında Vahide Perçin’in de olduğu birçok ünlü oyuncu ve şarkıcı oylamayı adaletli bulmadıkları gerekçesiyle adaylıktan çekildi. Bu isimlere son olarak değerli oyuncu Özlem Türkad da katıldı.

"Oy verme sistemini doğru bulmuyorum"

Ünlü oyuncu yayınladığı yazıyla “En İyi Dizi Kadın Oyuncu” kategorisinde aday gösterildiğim Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nden oy verme sistemini doğru bulmadığım için çekildiğimi buradan arz etmek isterim. Tüm Altın Kelebek ekibine ve seyircilerimize teşekkür ediyorum… Saygılar…” dedi.