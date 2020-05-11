Altın Küre'ye koronavirüs kuralı

Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association – HFPA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nin bu yıl yapılacak 78’incisinde, yabancı dilde film kategorisinde yarışan filmler için yeni kurallar belirlendi.

NTV’nin haberine göre, önceki yıllarda Altın Küre’de yabancı dilde film kategorisinde yarışan filmlerin, kendi ülkelerinde ödül töreninden 15 ay öncesine kadar gösterime girmiş olması gerekirken, salgın nedeniyle bu kural değiştirildi. HFPA, 2021 yılında gerçekleşecek olan Altın Küre için, yabancı dildeki filmlerin gösterimleri kendi ülkelerinde gerçekleşememiş olsa bile gösterimlerinin planlanmış olmasının yeterli olacağını duyurdu. Ayrıca sinemada gösterilmeyen yabancı dildeki filmlerin bulundukları ülkeye ait ya da uluslararası herhangi online bir platformda seyirci ile buluşmuş olması Altın Küre’ye aday olmaları için yeterli sayılacak.