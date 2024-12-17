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Ameliyat olan Ferdi Tayfur'ın sağlık durumu açıklandı

Ameliyat olan Ferdi Tayfur'ın sağlık durumu açıklandı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde aniden fenalaşan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi ve yoğun bakıma alındı. Öğle saatlerinde ameliyata alınan Tayfur'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü hastanedeki doktorunun talebi üzerine dün gece saatlerinde ambulans uçakla Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi.

Medical Park Antalya Hastanesi’nde tedaviye alındığını duyuran Tayfur’un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, “Sayın Ferdi Tayfur’un Antalya Medikal Park Hastanesinde normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Ameliyatın ardından tekrar paylaşımda bulunan Şirin Gözalıcı, Tayfur’un ameliyattan çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Gözalıcı, “Sayın Ferdi Tayfur’un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz” dedi.

Etiketler ferdi tayfur ferdi tayfur'un sağlık durumu
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