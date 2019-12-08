Amerikalı ünlü oyuncu Ron Leibman hayatını kaybetti

1937 New York doğumlu Leibman, 1979 yılında “Kaz” dizisiyle Emmy Ödülü’ne ve Tony Kushner’in “Angels in America” oyunuyla Tony Ödülü’ne değer görülmüştü.

Ron Leibman, “Norma Rae” ve “Slaughterhouse-Five”ın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.

Fakat Leibman, 1994-2004 arasında yayınlanan “Friends” dizisindeki Dr. Leonard Green karakteriyle büyük bir şöhrete ulaştı.

MUAZZAM YETENEKLİ BİR AKTÖR

Ron Leibman, “Friends” dizisinde Jennifer Aniston’ın hayat verdiği Rachel Green karakterinin babasını oynuyordu.

Leibman’ın ölüm haberinin ardından birçok meslektaşı ve dostu sosyal medyadan mesaj yayınladı.

“Norma Rae” filmiyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanan Sally Field, Twitter hesabından “Kariyerimin en iyi anılarının birçoğunda Ron Leibman vardı. Şampiyonum olduğun için teşekkürler Ron. Huzur içinde yat dostum” yazdı.

Ünlü aktörün ajansından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Ron sinema, televizyon ve tiyatroda seçkin bir kariyeri olan muazzam yetenekli bir aktördü.”