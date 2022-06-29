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  3. Amerika’ya yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın bu paylaşımı olay oldu

Amerika’ya yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın bu paylaşımı olay oldu

Oyuncu Erdem Baş, Amerika'ya yerleştikten sonra Youtube kanalından bu sefer de dikkat çeken bir "gen testi" paylaşımı yaptı.

Amerika'da yaşamaya başlayan Erdem Baş, çektiği videoda bi kişi ile olan konuşmasını anlattı. 

Baş, gen taramasında  kanında Türk çıkan bir kişi ile olan sohbetini Youtube kanalından sevenleriyle paylaştı. 

Etiketler erdem baş gen gen testi abd amerika
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