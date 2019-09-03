Angelina Jolie’nin Youtube kanalı kapatıldı

Daily Mail’in haberine göre Jolie birkaç gün önce kendi adına bir kanal açtı. Fakat Youtube yönetimi tarafından önce onaylanan ve 4 binin üstünde abonesi olan kanal daha sonra kapatıldı. Jolie’nin hesabını takip etmek isteyenler “Bu hesap, YouTube’un başkasının kimliğine bürünmeyi yasaklayan politikasını ihlal ettiği için feshedildi” ifadesiyle karşılaşıyor.

Youtube biyografisinde, “Yıllarca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve mülteciler için özveriyle hizmet veren Angelina Jolie, Nisan 2012’de Özel Elçi olarak atandı. Jolie, genişleyen rolünde, kitlesel nüfus yer değiştirmelerine neden olan büyük krizlere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi olarak diplomatik seviyede odaklandı. Ayrıca küresel yerinden olma konularında karar vericilerle de irtibat kurdu. Bu çalışma sayesinde evlerinden kaçmak zorunda kalan insanlara çözüm bulmada hayati bir sürece katkıda bulundu” ifadeleri geçen Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Jolie, kanalı bu göreviyle ilgili içerikler üretmek için açmıştı. Sanatçı kanalında, BM Genel Kurul Toplantısı’ndan iki konuşma videosunu paylaşmıştı.