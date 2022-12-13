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''Anime şarkılarının kralı'' olarak tanınan şarkıcı yaşamını yitirdi

''Anime şarkılarının kralı'' olarak tanınan şarkıcı yaşamını yitirdi
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"Anime şarkılarının kralı" lakabıyla dünyaca tanınan Japon besteci ve ses sanatçısı Mizuki İçirou, akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetti.

Japon çizgi dizileri "animelerin" müzikleri ile tanınan besteci ve ses sanatçısı Mizuki İçirou'nun yaşamını yitirdiği bildirildi. Gerçek adı Hayakawa Toşio olan Mizuki İçirou'nun çalıştığı yetenek ajansı, Japon sanatçının 74 yaşında akciğer kanserinden öldüğünü açıkladı.

Mizuki, 50 yılı aşan sanat hayatında, repertuarındaki 1200'den fazla şarkı ve bestesiyle Japonya'da "anime şarkılarının kralı" olarak nitelendiriliyordu.

Tokyo'da 1948'de doğan Mizuki, 1971'de girdiği anime dünyasında, "Süper Robot" diye bilinen "Mazinger Z"nin tanıtım müziğiyle tanındı.

Mizuki, televizyon ve video oyun sektörüne ses, güfte ve besteleriyle hizmet sundu.

 

Etiketler Mizuki Anime şarkılarının kralı
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