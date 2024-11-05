Ankaralı Turgut'tan kötü haber
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Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'un durumunun kötüye gittiği açıklandı.
Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.
Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği ve entübe edildiği öğrenildi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.
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